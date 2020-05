Unfall in Ditzingen

1 An der Ausfahrt eines Kreisverkehrs in Ditzingen hatte der 19-Jährige nach Angaben der Polizei die Kontrolle über den Traktor verloren. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Am Sonntagabend hat ein 19-Jähriger unerlaubt einen Traktor entwendet und ist mit dem Fahrzeug in Ditzingen eine Böschung hinabgestürzt. Der Fahrer wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Ditzingen - Ein 19-Jähriger hat am Sonntagabend einen Traktor entwendet und ist damit in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) eine Böschung hinabgestürzt. Das teilte die Polizei mit. Zur Untersuchung sei der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Fahrer sei mit dem Traktor auf der Landstraße 1177 von Ditzingen nach Hirschlanden unterwegs gewesen. An der Ausfahrt eines Kreisverkehrs sei er von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend hat der 19-Jährige laut dem Bericht die Fahrbahn mit Schlangenlinien gekreuzt. Schließlich sei er eine Böschung hinaufgefahren bis der Traktor umkippte und den Hang wieder hinabstürzte.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 30.000 Euro. Die Straße wurde während der Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde voll gesperrt.