Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in eine Klinik. (Symbolfoto)

In Dettingen wurde am Mittwoch ein achtjähriger Junge angefahren und schwer verletzt. Offenbar war das Kind unvermittelt auf die Straße gelaufen, eine Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Die Frau erlitt einen Schock.









Bei einem Unfall in Dettingen im Kreis Esslingen wurde ein acht Jahre alter Junge schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, rannte der Junge am Mittwoch um kurz vor 18 Uhr in der Teckstraße an einer Haltestelle hinter einem haltenden Bus unvermittelt auf die Straße. Dort wurde er von einem in Richtung Dettingen fahrenden Auto erfasst, dessen 35-jährige Fahrerin nicht mehr reagieren konnte.

Der Achtjährige wurde überrollt und unter dem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn befreien. Ein Notarzt kümmerte sich noch an der Unfallstelle um die Erstversorgung, danach wurde das Kind von einem Rettungshelikopter in eine nahe gelegene Klinik geflogen.

Die 35 Jahre alte Fahrerin erlitt nach Angaben der Polizei einen Schock. Auch sie musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Ihr Wagen wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 500 Euro. Ein Gutachter unterstützt die Ermittlungen der Polizei. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten laut Polizei bis etwa 22 Uhr.