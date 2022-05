Unfall in Dettingen

Ein bislang noch unbekannter Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag in Dettingen (Kreis Esslingen) gegen eine Hauswand gefahren. Die Insassen des Wagens flüchteten.















Mit einem Auto sind bislang noch Unbekannte am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in der Lauterstraße in Dettingen gegen eine Hauswand gefahren, bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen, das auch für den Kreis Esslingen zuständig ist. Die Insassen des Autos seien flüchtig. „Als die Polizei eintraf, waren sie bereits weg“, sagte der Polizeisprecher.

Haus ist unbewohnt

Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei niemand. Das Haus ist nach ersten Angaben der Polizei unbewohnt. Zum Unfallzeitpunkt habe sich also niemand darin aufgehalten. Wie genau es zu dem Unfall gekommen war, konnte die Polizei noch nicht sagen. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens konnte noch keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.