Unfall in der Stuttgarter Innenstadt

2 Am ersten Weihnachtsfeiertag kam es in Stuttgart zu einem Unfall. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Diese Essenslieferung am ersten Weihnachtstag wird ein Pizza-Bote aus Stuttgart so schnell nicht vergessen. Nach einem Unfall in der Stuttgarter Innenstadt bleibt sein Wagen auf dem Dach liegen.















Stuttgart - Bei einem Unfall in Stuttgart ist ein 25 Jahre alter Pizza-Lieferant leicht verletzt worden. Der junge Mann war am Samstagabend in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs – und kollidierte dort mit dem Toyotoa eines 56-Jährigen.

Der 56-Jährige hatte mit seinem Wagen gegen 21.35 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Schillerstraße gehalten – direkt nach der Einfahrt zum Hotel am Schlossgarten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

20 000 Euro Schaden

Als er wieder auf die Fahrbahn einfahren wollte, tastete er sich langsam hinein und betätigte den Blinker. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der Pizzalieferant mit seinem Opel die Straße, kollidierte mit dem Toyota, wurde nach links abgewiesen, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum liegen.

Rettungskräfte brachten den Pizzaboten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 20 000 Euro.