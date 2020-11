1 Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Ein Autofahrer übersieht vermutlich eine rote Ampel und stößt in der Mönchfeldstraße mit einer Stadtbahn zusammen. Es entsteht ein Schaden von rund 15000 Euro.

Stuttgart-Freiberg - Ein 53-jähriger Autofahrer hat am Samstag in der Mönchfeldstraße einen Unfall mit einer Stadtbahn verursacht, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden ist. Der Mann fuhr gegen 13 Uhr mit seinem Seat von Rot in Richtung Freiberg und bog über den Bahnübergang nach links in den Stamitzweg ab, das berichtet die Polizei.

Dabei missachtete er vermutlich das für ihn geltende Rotlicht. Er krachte seitlich gegen eine Stadtbahn der Linie U7, die in der gleichen Richtung unterwegs war. Die vierzig Fahrgäste der Stadtbahn und die Unfallbeteiligten bleiben bei dem Unfall unverletzt.

