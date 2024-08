Unfall in den Berchtesgadener Alpen: 23-Jähriger stirbt bei Bergbesteigung in Bayern

23-Jähriger stirbt bei Bergbesteigung in Bayern

Unfall in den Berchtesgadener Alpen

1 Der junge Mann ist wohl im Bereich der Mittelspitze des Watzmannes auf westlicher Seite abgestürzt. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Zwei Freunde wollen einen Berg an der Grenze zu Österreich überschreiten. Das Duo trennt sich wegen schlechter Witterung. Einer von ihnen wandert weiter – und wird am nächsten Tag tot aufgefunden.











Ein junger Mann ist bei einer Wanderung in den Berchtesgadener Alpen abgestürzt und ums Leben gekommen. Der 23-Jährige aus Erlangen war nach Angaben der Polizei von einem Freund am Samstagabend als vermisst gemeldet worden. Am nächsten Tag sei die Leiche des vermissten Bergsteigers gefunden und mit einem Polizeihubschrauber ins Tal gebracht worden. Der Mann habe starke Sturzwunden erlitten, sagte ein Sprecher der Polizei. Er sei wohl im Bereich der Mittelspitze des Watzmannes auf westlicher Seite abgestürzt.