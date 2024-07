Unfall in Deizisau: Fahrer kommt von Straße ab

Am Mittwochnachmittag kam ein Autofahrer bei der Anschlussstelle Plochingen von der B 10 ab, kollidierte mit den Leitplanken und stieß anschließend frontal mit einem Fahrzeug zusammen. Beide Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt.

Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag bei Deizisau mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Laut der Polizei fuhr der 33-Jährige mit seinem VW kurz nach 15.30 Uhr an der Anschlussstelle Plochingen (Kreis Esslingen) von der B 10 ab und geriet mutmaßlich aufgrund gesundheitlicher Probleme zu weit nach links.

In der Folge kollidierte der VW mit den Leitplanken und stieß anschließend frontal gegen das Heck eines vor der dortigen Ampel langsam fahrenden Ford Transit einer 49-Jährigen.

Beide Personen zogen sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurden. Der Gesamtschaden dürfte nach Angaben der Polizei mit schätzungsweise 35.000 Euro zu Buche schlagen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Anschlussstelle Plochingen in Fahrtrichtung Ulm voll gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Unfallstelle.