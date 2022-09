Unfall in Deizisau

1 Das Auto musste abgeschleppt werden. Foto: SDMG//Kohls

In der Nacht auf Freitag ist eine Autofahrerin in Deizisau (Kreis Esslingen) mit ihrem Wagen gegen eine Straßenlaterne gekracht. Sie und weitere Insassen mussten ins Krankenhaus. Im Wagen befand sich unter anderem ein sechsjähriger Junge.















Bei einem Verkehrsunfall in Deizisau (Kreis Esslingen) sind in der Nacht zum Freitag mehrere Personen verletzt worden. Eine 26-jährige Autofahrerin war gegen 1 Uhr zusammen mit drei weiteren Insassen im Alter von sechs, 17 und 24 Jahren in der Plochinger Straße unterwegs. Laut Polizeiangaben verlor die Frau auf der Höhe der Gutenbergstraße offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Straßenlaterne sowie einen Stromverteilerkasten.

Verletzt ins Krankenhaus

Durch den Aufprall wurde die Fahrerin schwer und die 17- bzw. 24-jährigen Mitfahrerinnen leicht verletzt. Alle drei mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der sechsjährige Junge auf der Rückbank blieb nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise unverletzt.

Fünfstelliger Schaden

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, der Schaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. Eine Fachfirma sicherte die Stromkabel, die durch den Unfall freigelegt worden waren.