Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz am Sonntagmittag in Deizisau zugezogen. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Nach Mitteilung der Polizei war der 30-Jährige als Teil einer Rennradgruppe gegen 12.10 Uhr auf dem Verbindungsweg vom Schießhausweg herkommend in Richtung Deizisau unterwegs. Dabei kam er wohl aufgrund eines Fahrfehlers plötzlich zu Fall.

Notärztliche Erstversorgung an der Unfallstelle

Bei dem Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. An seinem Rennrad entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.