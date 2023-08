Unfall in Degerloch

5 Der Senior prallte mit seinem Fahrzeug gegen drei geparkte Autos. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Ein 91-Jähriger will in seine Garage einparken und kracht gegen die Garagenwand. Als er den Rückwärtsgang einlegt, nimmt das Unheil seinen Lauf – er prallt gegen drei geparkte Autos. Der Senior wird bei dem Unfall schwer verletzt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein 91 Jahre alter Peugeot-Fahrer ist am Dienstagnachmittag in Stuttgart-Degerloch gegen drei geparkte Fahrzeuge gekracht. Bei dem Unfall wurde der Senior schwer verletzt, es entstand hoher Sachschaden. Laut Polizei kommt eine medizinische Ursache als Grund für den Unfall in Betracht.