1 Die Polizei musste einen Unfall in Dagersheim aufnehmen, weil ein Autofahrer einmal mehr ein Motorrad übersehen hat. Foto: Archiv/Bischof

34-Jähriger Biker kann Zusammenstoß verhindert, stürzt aber und verletzt sich















Zu einem Motorradunfall kam es am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr in der Goethestraße in Dagersheim. Ein 27-jähriger VW-Lenker befuhr laut Polizei den Mönchackerweg und wollte in der Folge nach rechts in die vorfahrtsberechtigte Goethestraße abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den von links kommenden 34-jährigen Motorradfahrer. Dieser konnte einen Zusammenstoß verhindern, indem er nach links auswich. Hierbei verlor er die Kontrolle über seine Honda und stürzte auf die Fahrbahn. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.