Unfall in Burgstetten

5 Eine Hauswand war Endstation für den BMW. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Eine 81-jährige Frau ist am Mittwoch in Burgstetten mit ihrem BMW gegen ein Wohnhaus geprallt. Zuvor hatte der Wagen zwei Gärten durchquert.















Link kopiert

Eine 81-jährige Frau hat am Mittwochabend in Burgstetten (Rems-Murr-Kreis) die Kontrolle über ihren BMW verloren. Wie die Polizei mitteilte, fuhr das Auto quer durch zwei Gärten, bevor es letztlich an einer Hauswand landete.

Ihren Anfang hatte die wilde Fahrt offenbar an der Einmündung der Falken- und Finkenstraße genommen. Beim Anfahren setzte die Seniorin ihren Wagen zuerst rückwärts in ein Blumenbeet, dann sauste sie vorwärts die abschüssige Finkenstraße hinunter. In einer Kurve kam das Auto nach rechts von der Straße ab, durchfuhr zwei Gärten und prallte gegen ein Wohnhaus.

Drei Seniorinnen verletzt

Die Fahrerin und ihre beiden Mitfahrerinnen, 81 und 77 Jahre alt, erlitten Verletzungen, die 77-jährige schwere. Den Schaden an dem BMW schätzt die Polizei auf 15 000 Euro, die Schäden in den Gärten und am Wohnhaus konnten bislang noch nicht beziffert werden. Neben zwei Streifenwagen und vier Fahrzeugen des Rettungsdienstes waren auch drei Feuerwehrbesatzungen zur Bergung im Einsatz.