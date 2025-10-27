Unfall in Botnang bei Dönerladen: Bezirksvorsteherin fordert Überprüfung der Kreuzung

Bei einem Unfall in Botnang retteten Belegschaft und Besucher eines Dönerladens und Passanten eine unter einem Auto eingeklemmte Frau. Jetzt wird die Prüfung der Kreuzung gefordert.
Der Schock eines Unfalls in Stuttgart-Botnang auf der Bauernwaldstraße wirkte auch eine Woche später noch nach: So haben Helfer – die meisten hielten sich in einem nahen Dönerladen auf – berichtet, wie sie mit vereinten Kräften eine unter einem Seat eingeklemmte 34-Jährige befreien konnten. Ihr zweijähriges Kind, zur Unfallzeit im Kinderwagen, wurde nur knapp von dem Auto verfehlt. Wir berichteten.