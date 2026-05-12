Unfall in Bondorf: LKW rasiert Leitplanke nieder und landet in Baugrube

Ein Sattelzug richtet im Kreis Böblingen großen Schaden an. Der Fahrer wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist unklar.

Es war eine kleine Tour der Verwüstung, die der 56-jährige Fahrer eines Sattelzugs am Dienstag hinlegte. Aus noch ungeklärter Ursache kam der LKW von Bondorf (Kreis Böblingen) aus kommend Richtung A 81 gegen 11 Uhr von der Straße ab, als er nach rechts in die Straße „Am Römerfeld“ abbog. Er rasierte die Leitplanke dort, walzte einen Baum nieder und landete schlussendlich auf der Gegenfahrbahn in der Baugrube eines Supermarktes.

Wie die Polizeidirektion Ludwigsburg mitteilte, wurde Fahrer bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

18 000 Euro Schaden auf Spur der Verwüstung

Für die Bergung des Lastwagens musste schweres Gerät eingesetzt werden. Während der Unfallaufnahme und der Abschlepparbeiten kam es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Der Lastwagen hatte einen Anhänger dabei – dadurch war das gesamte Gefährt länger, als zwei Fahrbahnen plus Randstreifen breit sind. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 18 000 Euro geschätzt.