Unfall in Böblingen

6 Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag kurz vorm Ortseingang Böblingen. Foto: SDMG/Dettenmeyer

In der Nacht zum Samstag verliert ein junger VW-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Er fährt über eine Verkehrsinsel und prallt frontal mit einem BMW zusammen.















Ein junger VW-Fahrer hat in der Nacht zum Samstag einen heftigen Unfall in Böblingen verursacht. Der 19-Jährige fuhr gegen 0.30 Uhr auf der Tübinger Straße aus Richtung Holzgerlingen kommend in Richtung Böblingen. Das berichtet die Polizei.

Der junge Mann kam kurz vor dem Ortseingang aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Dabei überfuhr der Wagen eine Verkehrsinsel, prallte gegen ein Schild und frontal mit einem BMW auf der Gegenfahrbahn zusammen. Nach dem Aufprall kam der BMW auf der Verkehrsinsel zum Stehen.

Der 40-jährige Fahrer des BMW sowie zwei Insassen kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 35.500 Euro.