6 Warum der Fahrer von der Straße abkam, ist noch unbekannt. Foto: SDMG / Dettenmeyer

Ein Kleinwagen ist am Sonntagmorgen von einer Brücke der B 464 in Böblingen gestürzt. Der Fahrer wurde schwer verletzt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zu einem schweren Unfall sind am Sonntagfrüh die Rettungskräfte in Böblingen gerufen worden.

In einem Waldstück zwischen Böblingen/Hulb und Holzgerlingen war ein 22-jähriger Fahrer eines Opel Corsa aus ungeklärter Ursache von der B 464 abgekommen. Das Fahrzeug geriet vor einer Brücke in den Grünbereich und stürzte mehr als zehn Meter in die Tiefe, wo es auf einem Waldweg liegen blieb. Das Auto war völlig zertrümmert, beide Airbags wurden ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, kam der Fahrer des Wagens mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Eine Spaziergängerin entdeckte das Fahrzeugwrack am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr und verständigte umgehend die Rettungskräfte. Am Unfallort waren ein Rettungshubschrauber, zwei Notärzte, ein Rettungswagen, 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr und vier Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Am Opel Corsa entstand Totalschaden in Höhe von rund 9 000 Euro.