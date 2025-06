Unfall in Böblingen: Anhänger löst sich

1 Der Fahrer und die Beifahrerin in einem Fiat erlitten leichte Verletzungen. Foto: IMAGO/Future Image

Zwei Menschen werden verletzt, als ein 33 Jahre alter Mann in der Hans-Klemm-Straße bei den Bahngleisen seinen Anhänger verliert.











Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, nachdem sich ein Anhänger am Samstag in Böblingen von seinem Zugfahrzeug gelöst hatte. Der Fahrer, ein 33 Jahre alter Mann, hatte am Nachmittag seinen Peugeot mit dem Anhänger über die Hanns-Klemm-Straße in Richtung Bundesstraße 464 gesteuert. Als er über die Bahngleise fuhr, löste sich der Anhänger vom Peugeot und kollidierte mit einem Fiat, der in der entgegengesetzten Richtung unterwegs war.