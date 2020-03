Lkw macht sich selbstständig – Irrfahrt endet an Wohnhaus

Unfall in Birkenfeld

7 Der Unfall ereignete sich in Birkenfeld. Foto: SDMG/Gress

Aus bislang ungeklärter Ursache macht sich ein Lkw in Birkenfeld selbstständig. Nach einer Irrfahrt von mehr als Hundert Metern kracht der Laster schließlich gegen ein Wohnhaus.

Birkenfeld - Ein Lkw hat sich am Mittwochvormittag in Birkenfeld (Enzkreis) selbstständig gemacht, ist eine Strecke von mehr als Hundert Metern gerollt und krachte schließlich in eine Garage. Bei dem Unfall entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich.

Wie die Polizei meldet, machte sich der Lastwagen gegen 10.30 Uhr ohne Fahrer selbstständig und rollte in der Hauptstraße auf einer Strecke von über Hundert Metern bergab. Dabei überfuhr er einen Baum und streifte das Eck eines Mehrparteienhauses, bevor er letztlich in die innenliegende Garage eines Wohnhauses rollte. Die Garagenwand sowie die übrige Hausfassade des Gebäudes wurden dadurch stark beschädigt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich eine Bewohnerin in dem Haus, sie blieb glücklicherweise unverletzt.

Ob möglicherweise ein technischer Defekt als Unfallursache in Frage kommt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Neben drei Streifen der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Zur Absicherung des Gebäudes wurde zudem das Technische Hilfswerk angefordert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231/186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.