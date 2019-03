Unfall in Bietigheim-Bissingen

5 An den beiden Autos ist ein Schaden von 8000 Euro entstanden. Foto: 7aktuell.de/F. Hessenauer

Am Sonntagabend sind zwei Autos vor der Porsche-Niederlassung in Bietigheim-Bissingen aufeinander geknallt. Zwei Personen werden verletzt – die Ursache des Unfalls ist erschreckend banal.

Bietigheim-Bissingen - Kleine Ursache, große Wirkung: Am Sonntagabend ist ein 53-jähriger Opel-Fahrer auf der Stuttgarter Straße vor der Porsche-Niederlassung in Bietigheim auf den Peugeot einer 24-Jährigen aufgefahren. Dabei wurden beide Personen leicht verletzt, die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Ursache war laut eines Sprechers der Ludwigsburger Polizei möglicherweise Unachtsamkeit – deswegen ist der 53-Jährige in den Wagen der jungen Frau gekracht.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Trotz des geringen Schadens war es ein größerer Einsatz für die Rettungskräfte: Die Feuerwehr Bietigheim-Bissingen war mit zehn Mann im Einsatz, um die beiden Wagen zu bergen und die Unfallstelle abzusichern, auch zwei Rettungswagen waren vor Ort, um die Verletzten zu versorgen. Sie mussten jedoch nicht über Nacht im Krankenhaus bleiben sondern konnten nach der ambulanten Untersuchung wieder nach Hause.