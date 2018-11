Unfall in Bietigheim-Bissingen Vierjähriger wird von Auto gestreift – Verletzungen noch unklar

Von red/pho 15. November 2018 - 12:01 Uhr

Ein Junge musste von einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Junge springt in der Gustav-Rau-Straße unvermittelt auf die Straße. Eine VW-Fahrerin sieht es zu spät und streift den Jungen. Er bekommt den Seitenspiegel an den Kopf und muss ins Krankenhaus.

Bietigheim-Bissingen - Ein Vierjähriger ist am Mittwoch gegen 12.40 Uhr in der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) in einen Unfall verwickelt und verletzt worden. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr eine 77-Jährige in einem VW die Gustav-Rau-Straße entlang, als der Junge, im Beisein der Mutter, plötzlich von rechts zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn sprang.

Möglicherweise streckte er auch seinen Oberkörper hervor. Er wurde vom Außenspiegel des passierenden Autos gestreift und danach zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer sich der Junge verletzt hat, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.