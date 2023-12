Unfall in Bietigheim-Bissingen: Rotlicht missachtet – Autofahrerin verletzt

Eine 21 Jahre alte VW-Fahrerin ist an Heiligabend bei einem Unfall in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) leicht verletzt worden. Die junge Frau hatte offenbar das Rotlicht einer Ampel missachtet, sodass es zur Kollision mit dem BMW eines 72-Jährigen kam. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von rund 28.000 Euro.

Wie die Polizei meldet, war der 72-Jährige gemeinsam mit seiner 63 Jahre alten Beifahrerin gegen 12:15 Uhr mit einem BMW 420i auf der Bietigheimer Straße (L 1110) von Tamm kommend unterwegs und bog bei Grünlicht nach links in die Ludwigsburger Straße in Fahrtrichtung Bissingen ab. Die 21-Jährige fuhr ihrerseits mit einem VW Polo auf der Ludwigsburger Straße (L 1110) von Bissingen kommend geradeaus in Fahrtrichtung Buch.

An der Kreuzung missachtete die 21-Jährige wohl das Rotlicht der Ampel, wodurch beide Fahrzeuge kollidierten. Durch die Kollision wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt, sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 72-Jährige und seine 63-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro, am VW Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.