Unfall in Bietigheim-Bissingen

1 Der Radfahrer flüchtete vom Unfallort, nachdem er gegen den Porsche gefahren war. (Symbolbild) Foto: imago images/U. J. Alexander

Am Dienstagabend ist ein Radfahrer in Bietigheim-Bissingen in einen Porsche gefahren. Danach flüchtete er – später stellte sich heraus, warum.

Bietigheim-Bissingen - Ein Schaden in Höhe von über 15.000 Euro ist bei einem Unfall am Dienstagabend in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) entstanden.

Laut Polizei war ein 37 Jahre alter Mann gegen 21.55 Uhr in der Pleidelsheimer Straße auf seinem Fahrrad ohne Licht und auf der linken Straßenseite unterwegs, als er gegen die rechte Seite eines Porsche fuhr. Der 60-jährige Porsche-Fahrer war gerade dabei, langsam aus einer Einfahrt in die Pleidelsheimer Straße einzufahren.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 37-Jährige über den Fahrradlenker auf den Wagen geworfen. Noch bevor eine Polizeistreife eingetroffen war, flüchtete der Radfahrer jedoch vom Unfallort. Die Beamten trafen ihn später in Ingersheim an. Weil ein Drogenvortest positiv ausfiel, musste sich der Mann in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Das Fahrrad stellten die Beamten sicher. Der 37-Jährige ist nicht der Besitzer des Rades.