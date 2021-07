1 Die beiden jungen Frauen wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

Zwei junge Frauen sind am Freitagabend mit einem Motorroller in Bietigheim-Bissingen unterwegs. Die Fahrerin will in einen Feldweg einbiegen, dabei landet der Roller mit den zwei Frauen in der Metter.

Bietigheim-Bissingen - Zwei junge Frauen sind am Freitagabend mit einem Motorroller in den Fluss Metter in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gestürzt und wurden dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war die 19-jährige Fahrerin des Piaggio-Rollers gegen 19.10 Uhr gemeinsam mit ihrer 18 Jahre alten Sozia auf der Kreisstraße 1635 von Bietigheim-Bissingen in Richtung Metterzimmern unterwegs und wollten nach links auf einen Feldweg zur Mettermühle abbiegen. Dabei verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Kleinkraftrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stürzten beide mit dem Roller in die vorbeifließende Metter.

Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen vor Ort und brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Die Feuerwehr hatte vier Fahrzeuge und 15 Einsatzkräfte zur Sicherung und Bergung des Kleinkraftrads aus dem Fluss im Einsatz. Zur Verkehrsunfallaufnahme waren vom Polizeipräsidium Ludwigsburg drei Streifenwagenbesatzungen ausgerückt. Der entstandene Sachschaden am Zweirad beträgt ungefähr 1500 Euro.