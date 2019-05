Unfall in Bietigheim-Bissingen

1 Am Ortsausgang von Bietigheim-Bissingen ist ein Überholmanöver missglückt. Foto: dpa

Am frühen Sonntagmorgen überholt ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes in Bietigheim-Bissingen einen Skoda. Das Manöver misslingt, es kommt zum Unfall. Vier Personen werden verletzt.

Bietigheim-Bissingen - Die Polizei in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) sucht Zeugen, die Angaben zu einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen machen können. Bei dem Frontalzusammenstoß am Ortsausgang von Bietigheim-Bissingen wurden vier Personen verletzt.

In Gegenverkehr gekracht

Gegen 1 Uhr in der Früh war ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes – offenbar stand er unter Alkoholeinfluss – auf der Löchgauer Straße ortsauswärts unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte der junge Mann den vor ihm fahrenden Skoda einer 40-Jährigen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Opel eines 49-Jährigen.

Dessen Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls teilweise auf den parallel verlaufenden Fuß- und Radweg geschleudert und kam dann abrupt zum Stillstand. Die 37-jährige Fahrerin eines Renault, die hinter dem Opel war, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte in den bereits stehenden Opel.

Alle drei Autos wurden abgeschleppt

Bei dem Verkehrsunfall wurden der Verursacher, seine 20 und 21 Jahre alten Mitfahrer sowie der Fahrer des entgegenkommenden Opel jeweils leicht verletzt. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt rund 33.000 Euro.

Hinweise zum Unfall nimmt das Polizeirevier in Bietigheim-Bissingen telefonisch unter der Nummer 0 71 42 / 40 50 entgegen.