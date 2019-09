Unfall in Bietigheim-Bissingen

1 Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Fahrschüler verliert in Bietigheim-Bissingen die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt. Er muss in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bietigheim-Bissingen - Ein 38-jähriger Motorradfahrer hat am Montagnachmittag während seiner Fahrstunde in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) die Kontrolle über seine Maschine verloren und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei berichtet, war der 38-Jährige im Rahmen seiner Fahrstunde kurz nach 17 Uhr auf der Enzbrücke kurz vor dem Grotztunnel unterwegs. Als er sich in einer Linkskurve befand, verlor der Fahrschüler wohl die Kontrolle über die Suzuki, krachte gegen den Bordstein und stürzte schließlich im Bereich der Brückenbrüstung.

Der Fahrlehrer befand sich im Auto hinter seinem Schüler, der leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen rückte mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften aus und kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 2500 Euro geschätzt.