Betrunkener Autofahrer kracht in Tennishalle

Unfall in Bietigheim-Bissingen

7 Der 26-Jährige krachte mit seinem Mercedes in die Halle des Tennisklubs Bietigheim. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Ein 26-Jähriger ist am Montagabend offenbar zu schnell in Bietigheim-Bissingen unterwegs. Er verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht in eine Tennishalle. Die Einzelheiten.















Ein 26 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am Montagabend mit seinem Fahrzeug frontal in die Halle des Tennisklubs Bietigheim in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gekracht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer offenbar betrunken war.

Wie die Polizei meldet, war der 26-Jährige gegen 22.35 Uhr mit seiner C-Klasse in der Straße Im Weilerlen unterwegs. Weil er wohl zu schnell fuhr, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und fuhr frontal in die Halle des Tennisklubs Bietigheim. Dabei war der Aufprall so heftig, dass das Auto mit der Fahrzeugfront etwa zwei Meter im Gebäude stand. Es musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde nicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 26-Jährige offenbar betrunken war, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Am Mercedes entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, am Gebäude beläuft sich der Schaden auf circa 10.000 Euro. Nach erster Einschätzung ist die Statik der Halle nicht beeinträchtigt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Neben der Feuerwehr Bietigheim und einem Rettungswagen, befand sich das Polizeirevier Bietigheim mit zwei Streifen an der Unfallstelle.