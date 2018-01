Unfall in Bietigheim-Bissingen auf B 27 Rote Ampel überfahren mit Alkohol im Blut

Von bin 11. Januar 2018 - 11:57 Uhr

Auf der B 27 in Bietigheim-Bissingen hat es gekracht – Alkohol ist im Spiel. Foto: dpa

Ein 55 Jahre alter Mann sitzt betrunken am Steuer und will die B 27 in Bietigheim-Bissingen kreuzen. Dabei übersieht er eine rote Ampel – und schon kracht es. Mit drastischen Folgen.

Bietigheim-Bissingen - Ein 55 Jahre alter Mann fährt auf der B 27 in Bietigheim-Bissingen über eine rote Ampel, verursacht einen Unfall und hat sich als betrunken heraus gestellt. Die Polizei sucht dazu unter 07142 / 4050 Zeugen, die am Mittwoch gegen 16.35 Uhr den Unfall im Kreuzungsbereich von Mühlwiesenstraße und Bundesstraße 27 und Karl-Mai-Allee beobachten konnten.

Die rote Ampel einfach missachtet

Der 55-jährige Hyundai-Fahrer, der von der Mühlwiesenstraße geradeaus über die B 27 in die Karl-Mai-Allee fahren wollte, übersah vermutlich die für ihn geltende rote Ampel. Daher stieß er mit dem Auto eines 58-jährigen Mercedes-Fahrers zusammen, der auf der B 27 in Richtung Heilbronn unterwegs war und nach links in die Karl-Mai-Allee abbiegen wollte. Vermutlich zeigte dessen Ampel Grün. Der Schaden dürfte sich auf etwa 11 000 Euro belaufen.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 55-Jährigen. Ein Atemtest verlief positiv, so dass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.