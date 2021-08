1 Die Feuerwehr rückte mit acht Mann zum Unfallort. (Symbolbild) Foto: picture alliance/Britta Pedersen

In der Nacht auf Mittwoch macht sich ein 24-Jähriger in Bissingen Pommes im Kochtopf. Dabei kommt es zu einer Fettexplosion. Der Schaden ist enorm.















Link kopiert

Bietigheim-Bissingen - Die Explosion war so heftig, dass ein großes Fenster samt Rollladen nach außen gedrückt wurde: In der Nacht zum Mittwoch machte sich ein 24-Jähriger in seiner Wohnung an der Ziegelbergstraße in Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gegen 0 Uhr in einem Kochtopf Pommes. Dabei entzündete sich das Fett, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann wollte die Flammen mit kaltem Wasser löschen, wodurch es zu einer Fettexplosion kam. Durch die Druckwelle ging einiges zu Bruch, die Scherben verteilten sich auch auf der Straße. Der 24-Jährige verletzte sich zum Glück nur leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Bietigheim-Bissingen war mit acht Mann vor Ort, zu einem offenen Brand kam es nicht. Der Schaden beläuft sich auf 30.000 Euro.