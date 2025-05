Event in Asperg Stuttgarter Zeitung lädt zum Genuss-Abend in preisgekrönte Tapas-Bar ein

Spanische Lebensfreude genießen: Die Stuttgarter Zeitung veranstaltet am 14. Mai im Aguila in Asperg (Kreis Ludwigsburg) einen Genuss-Abend. Es gibt Tapas-Variationen, Cocktails und exklusive Einblicke in die Küche. Noch sind Plätze frei.