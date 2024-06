Unfall in Besigheim

1 Die schwer verletzte 54-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Der Ford einer 54-Jährigen rollt eine abschüssigen Hofeinfahrt hinunter. Die Frau kann ihn nicht stoppen, weil die Bremsen nicht reagieren – mit fatalen Folgen.











Link kopiert



Eine 54 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) schwer verletzt worden. Ihr Auto hatte sich in der abschüssigen Hofeinfahrt selbstständig gemacht und schließlich überschlagen.