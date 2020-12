Unfall in Besigheim

1 Die Frau zog sich bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen zu (Symbolbild). Foto: dpa/Andreas Gebert

Eine 86-jährige Fußgängerin ist im Kreis Ludwigsburg von einem offenbar betrunkenen Autofahrer angefahren worden. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu.

Besigheim - Eine offenbar betrunkener Autofahrer hat am Dienstag in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei überquerte die 86-Jährige gegen 15.45 Uhr den Enzweg im Einmündungsbereich mit der Bahnhofsstraße, als der 40-jährige Autofahrer, der von der Bahnhofsstraße kommend nach rechts in den Enzweg abbog, die Frau übersah und erfasste.

Dabei zog sich die 86-Jährige schwere Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest beim Autofahrer verlief positiv – er musste sich anschließend einer Blutprobe unterziehen. Zudem war der Mann offenbar ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs – die Ermittlungen dauern an.