Unfall in Bernau im Schwarzwald

1 Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Reisebus in Bernau im Schwarzwald (Landkreis Waldshut) tödlich verletzt worden.(Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Dietze

Im Landkreis Waldshut kommt es zwischen einem Reisebus und einem Motorradfahrer zu einer Kollision.











Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Reisebus in Bernau im Schwarzwald (Landkreis Waldshut) tödlich verletzt worden. Der 28-Jährige dürfte am Sonntagmorgen in einer Kurve mit seinem Motorrad auf die Gegenspur geraten sein, teilte die Polizei mit. Demnach kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Bus.