Unfall in Benningen: Zusammenstoß mit parkendem VW – Mercedes kippt auf die Seite

Ein 87-Jähriger ist in Benningen (Kreis Ludwigsburg) mit seinem Mercedes von der Straße abgekommen und mit einem parkenden Wagen zusammengestoßen.
Ein 87-Jähriger ist am Donnerstagmorgen in Benningen mit seinem Mercedes von der Straße abgekommen und musste anschließend von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Senior gegen 10 Uhr die Paulystraße entlang, als er aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal gegen einen am gegenüberliegenden Straßenrand geparkten VW stieß.