Unfall in Benningen: Zusammenstoß mit parkendem VW – Mercedes kippt auf die Seite

Ein 87-Jähriger ist in Benningen (Kreis Ludwigsburg) mit seinem Mercedes von der Straße abgekommen und mit einem parkenden Wagen zusammengestoßen.

Ein 87-Jähriger ist am Donnerstagmorgen in Benningen mit seinem Mercedes von der Straße abgekommen und musste anschließend von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Senior gegen 10 Uhr die Paulystraße entlang, als er aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal gegen einen am gegenüberliegenden Straßenrand geparkten VW stieß.

Der Mercedes bleibt auf der Seite liegen

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Mercedes auf die rechte Fahrzeugseite. Da der 87-Jährige so nicht mehr eigenständig aussteigen konnte, musste die Feuerwehr ihn befreien. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Schaden dürfte sich laut Polizei auf etwa 15 000 Euro belaufen.

Gesucht werden nun Zeugen, die die Fahrweise des 87-Jährigen vor dem Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum genauen Unfallhergang geben können. Die Polizei ist erreichbar unter 0 71 44 / 90 00 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de.