Unfall in Bempflingen

Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. (Symbolbild)

In Bempflingen (Kreis Esslingen) kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Es entstand der Verdacht, dass der 26-jährige Unfallverursacher Betäubungsmittel einnahm, weshalb ihm der Führerschein genommen wurde. Niemand wurde verletzt.















Am Freitag um 15.27 Uhr ist ein 53 -jähriger Autofahrer auf die Auffahrt zur B312 in Richtung Stuttgart gefahren und musste an der Einmündung verkehrsbedingt anhalten. Die Polizei berichtet, dass der nachfolgende 26 -jährige Fahrer dies zu spät bemerkte und dem 53-Jährigem hinten auffuhr.

Im Rahmen der Unfallaufnahme entstand der Verdacht, dass der 26 -jährige Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Unfall schätzt die Polizei den Sachschaden auf 1.500 Euro.