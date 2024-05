Familie gerät in Gegenverkehr – ein Toter, fünf Verletzte

Unfall in Bayern

1 Die drei schwer verletzten Kinder und ihre ebenfalls schwer verletzten Eltern wurden in verschiedene Kliniken gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Bei einem Frontalzusammenstoß in Oberbayern am Donnerstag stirbt ein Mann, eine fünfköpfige Familie wird verletzt. Eines der Kinder schwebt laut Polizei noch in Lebensgefahr.











Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Oberbayern ist ein Mann gestorben und eine fünfköpfige Familie schwer verletzt worden. Eines der drei Kinder im Alter zwischen 1 und 15 Jahren schwebte nach dem Unfall in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Zum aktuellen Gesundheitszustand konnte der Sprecher auf Nachfrage zunächst keine weiteren Details nennen.