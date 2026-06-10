Unfall in Bayern: Busse stoßen zusammen – ein totes Schulkind und viele Verletzte

1 Im Münchner Norden ist es zu einem Unfall gekommen (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Zahlreiche Grundschüler sind in einem Reisebus auf einer Straße in Oberbayern unterwegs, als es plötzlich zur Kollision mit einem Linienbus kommt. Ein Kind überlebt den Unfall nicht.











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Nach einem Zusammenstoß von zwei Bussen in Oberbayern ist ein Kind gestorben. Das gab der Dachauer Landrat Stefan Löwl (CSU) bei einer Pressekonferenz vor Ort bekannt. Ein Polizeisprecher sagte, es handle sich um einen Jungen. Rettungskräften zufolge starb er noch am Unfallort. Laut Polizei wurden zwei weitere Kinder sowie eine Lehrerin schwer verletzt, viele weitere Menschen leicht.