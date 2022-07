8 Die Landesstraße zwischen Baltmannsweiler und der Deponie Weißer Stein musste kurzzeitig gesperrt werden. Foto: SDMG/SDMG / Boehmler

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Donnerstag bei Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) einen Rollerfahrer angefahren und dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, weil der Unbekannte nach dem Unfall floh.















Ein Unbekannter, der bei einem Unfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) einen 42-jährigen Rollerfahrer schwer verletzt haben soll, wird von der Polizei dringend gesucht.

Wie ein Sprecher mitteilte, war der 42-Jährige am Mittwoch gegen 23.35 Uhr auf der Landesstraße 1150 zwischen Oberesslingen und Baltmannsweiler unterwegs und fuhr dort von der Deponie Weißer Stein in Richtung Ortseingang Baltmannsweiler. Etwa einen Kilometer vor der Ortschaft krachte jedoch ein Pkw von hinten in den Roller, der Fahrer stürzte und wurde vom Auto noch einige Meter mitgeschleift. Der Pkw-Fahrer fuhr daraufhin unerkannt weiter und wird daher von der Polizei gesucht. Den Angaben zufolge soll es sich bei dem Pkw offenbar um einen silbernen Skoda gehandelt haben. Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 0711 / 3990-330 sachdienliche Hinweise entgegen.

Fahndung bleibt zunächst erfolglos

Der Rollerfahrer zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu. Ein Notarzt behandelte den Mann an der Unfallstelle, bevor der Rettungsdienst ihn in eine Klinik brachte. Am Roller des Mannes entstand laut Polizei ein Schaden von 3000 Euro. Eine sofortige Fahndung nach dem Flüchtigen, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeipräsidien Reutlingen, Aalen und Ulm beteiligt waren, führte bislang nicht zum Erfolg, weshalb die Polizei nun eventuelle Zeugen sucht.