10 Die Autofahrerin war mit einem Blutalkoholwert von mehr als 2 Promille unterwegs. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Eine 28-jährige Autofahrerin ist am frühen Sonntagmorgen in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) über eine Verkehrsinsel gefahren und anschließend mit mehreren geparkten Autos zusammengestoßen.















Baltmannsweiler - Die 28 Jahre alte Unfallverursacherin ist am Sonntag gegen 3 Uhr mit ihrem Auto in der Turmstraße in Baltmannsweiler unterwegs gewesen. Als sie in einem Kreisverkehr nach rechts in die Schorndorfer Straße abbog, fuhr sie gegen eine Verkehrsinsel. Zunächst hielt die 28-Jährige an, setzte die Fahrt aber kurze Zeit später fort. Sie bog in die Schorndorfer Straße ein und fuhr weiter in Richtung Hohengehren. Nach wenigen Metern kam sie jedoch von der Straße ab, fuhr gegen einen Fahnenmast, eine kniehohe Mauer und anschließend gegen zwei geparkte Autos. Bei der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test ergab einen vorläufigen Blutalkoholwert von mehr als 2 Promille.

Die 28-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Klinikum eingeliefert. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt etwa 50.000 Euro.