1 Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: dpa/Bert Spangemacher

Eine Achtjährige will am Donnerstagmorgen an einer Behelfsampel in Baiersbronn über die Straße gehen und wird dabei von einem Auto. Mit schwersten Verletzungen wird das Mädchen in eine Klinik geflogen.















Link kopiert

Ein acht Jahre altes Mädchen ist am Donnerstagvormittag in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) von einem Auto erfasst worden. Das Kind musste mit schwersten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang.

Wie die Polizei berichtet, befand sich die Achtjährige nach derzeitigem Ermittlungsstand zusammen mit weiteren Schulkameraden an einer Bedarfsampel für Fußgänger in der Freudenstädter Straße. Gegen 12.05 Uhr lief das Mädchen offenbar bei „grün“ als Erste los und wurde dabei vom Ford einer 22 Jahre alten Frau erfasst. Das Kind wurde über das Fahrzeug geschleudert und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Die Freudenstädter Straße war zunächst für die Unfallaufnahme sowie für die Landung des Rettungshubschraubers voll gesperrt.

Laut Polizei waren zum Unfallzeitpunkt weitere Kinder sowie eine Frau mit Kinderwagen vor Ort. Die Beamten bitten nun darum, dass sich die Eltern dieser Kinder mit der Polizei in Verbindung setzten. Außerdem wird die Zeugin mit dem Kinderwagen, die sich bereits vom Unfallort entfernt hatte, bevor die Einsatzkräfte eintrafen, gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 07441/536-0 in Verbindung zu setzen.