Unfall in Baden-Württemberg: Massenkarambolage mit sieben Autos und sieben Verletzten

1 Rettunsgkräfte kümmerte sich um die Verletzten (Symbolbild). Foto: imago images/onw-images/via www.imago-images.de

Auf der A659 muss ein Autofahrer bremsen. Andere Fahrer schaffen das in der Folge nicht mehr rechtzeitig – es kommt zu einer Massenkarambolage.











Bei einem Unfall auf der Autobahn 659 am Viernheimer Kreuz (Landkreis Bergstraße) sind mehrere Autos aufeinander aufgefahren - mehrere Menschen wurden verletzt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim war am Morgen teilweise gesperrt, wie die Polizei berichtete. Insgesamt waren an dem Unfall sieben Autos beteiligt, ebenso viele Menschen wurden dabei leicht verletzt.