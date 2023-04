Unfall in Bad Urach

1 Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag in Bad Urach unterwegs, als ihm von einem Golf-Fahrer offenbar die Vorfahrt genommen wird. Der Biker kracht in das Auto und wird anschließend vom Motorrad seiner Begleiterin überrollt.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Bad Urach-Hengen (Kreis Reutlingen) ums Leben gekommen. Ein 25-jähriger VW Golf-Fahrer hatte dem Biker offenbar die Vorfahrt genommen.

Wie die Polizei berichtet, war der der 25-Jähriger gegen 12.35 Uhr mit seinem Golf aus Richtung Ortsmitte kommend von der Böhringer Straße in Richtung Landesstraße 245 unterwegs. Als er in die Landesstraße einbiegen wollte, missachtete er offenbar die Vorfahrt des von links kommenden 62-Jährigen, woraufhin der Motorradfahrer in die Fahrerseite des Golf stieß. Durch den Aufprall wurde der 62-Jährige auf die Straße geschleudert. Dort wurde er von seiner 59-jährigen Begleiterin mit deren Motorrad überrollt.

Notfallseelsorger vor Ort

Rettungsdienst und Notarzt kümmerten sich um den Verletzten, doch dieser verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Notfallseelsorger betreute die Unfallbeteiligten vor Ort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde ein Sachverständiger in die Unfallermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen mit einbezogen.

Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Landesstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.