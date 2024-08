Unfall in Bad-Cannstatt

In Bad Cannstatt kollidieren am Montagvormittag ein Transporter und eine Stadtbahn. Eine Person wird dabei verletzt.











In Stuttgart-Bad Cannstatt an der Waiblinger Straße/Ecke Daimlerstraße sind am Montag gegen 11.35 Uhr ein Transporter und eine Stadtbahn zusammengestoßen, das bestätigt die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Eine Person wurde bei der Kollision verletzt. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Sprecherin der Polizei noch keine Auskunft geben.