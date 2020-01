3 An dem Unfall in der Schmidener Straße waren zwei Autos beteiligt. Foto: Andreas Rosar

In der Schmidener Straße in Bad Cannstatt prallen zwei Autos gegeneinander. Die Straße ist in beide Richtungen gesperrt. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind betroffen.

Stuttgart - In der Schmidener Straße in Bad Cannstatt sind am Donnerstagvormittag zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtete, ereignete sich der Unfall gegen 11.15 Uhr. Seit 11.40 Uhr ist die Straße ist in beide Richtungen komplett gesperrt.

Laut Angaben der Beamten soll es Verletzte geben, weitere Details seien derzeit noch nicht bekannt. Von der Straßensperrung sind auch die öffentlichen Verkehrsmittel betroffen. In dem Unfallbereich verkehren Stadtbahnen und Busse. Die Polizei empfiehlt das Gebiet weitläufig zu umfahren. Zum Unfallhergang wird derzeit ermittelt.

