Stadtbahn-Unfall in Bad Cannstatt: Mit Alkohol im Blut auf E-Scooter

Vorfälle in Weilimdorf und Stuttgart-Nord Einbrecher in Stuttgart unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Während Unbekannte in den vergangenen Tagen in Stuttgart-Weilimdorf bei einem Wohnungseinbruch reiche Beute machten, blieb es im Stuttgarter Norden bei dem Versuch. Die Polizei bittet nun in beiden Fällen um Hinweise.