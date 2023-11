Unfall in Bad Cannstatt

1 In Bad Cannstatt ist ein Lastwagen mit einer Stadtbahn zusammengestoßen (Symbolbild). Foto: IMAGO/KS-Images.de/IMAGO/Karsten Schmalz

Beim Zusammenstoß einer Stadtbahn und einem Lastwagen verletzen sich in Stuttgart am Montag zwei Menschen leicht. Die Polizei sucht Zeugen.











Wie die Polizei berichtet, ist am Montag in Stuttgart-Bad Cannstatt ein Lastwagen mit einer Stadtbahn zusammengestoßen – zwei Menschen wurden dabei verletzt. Laut Polizei war die Stadtbahn gegen 15 Uhr auf der Neckartalstraße in Richtung Münster unterwegs, als der Lkw-Fahrer offenbar falsch abbog und dabei wohl die Stadtbahn übersah.