Ein junger Mann fährt in Bad Cannstatt mit seinem Audi auf einen geparkten Mercedes auf. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Dafür ist der Sachschaden bekannt – und der ist ziemlich hoch.

Stuttgart - Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmittag mit seinem Audi in Stuttgart-Bad Cannstatt aus noch ungeklärter Ursache gegen einen geparkten Mercedes geprallt. Nach Informationen der Polizei war der junge Mann gegen 12.40 Uhr auf der Straße Roter Stich in Richtung Rot unterwegs, als er kurz nach dem Kreisverkehr in einer leichten Rechtskurve dem Straßenverlauf offenbar nicht folgte und mit seinem Auto auf den gegenüberliegenden Randstein der Fahrbahn fuhr.

In der Folge kollidierte der Audi des Mannes mit dem geparkten Mercedes, in dem sich ein 40-jähriger Mann befand. Beide Personen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Männer vorsorglich in ein Krankenhaus. Bei dem Crash wurde auch ein Verkehrsschild stark beschädigt. Laut Polizei liegt der Sachschaden bei rund 40.000 Euro.