1 Die beiden Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Eine 62-Jährige gerät am Freitag in Bad Cannstatt mit ihrem Toyota in den Gegenverkehr. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem zwei Menschen verletzt werden.











Eine 62 Jahre alte Frau ist am Freitagmittag in der Straße Roter Stich in Stuttgart-Bad Cannstatt mit ihrem Toyota in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Dacia eines 49-Jährigen zusammengestoßen.