4 In Bad Cannstatt hat am Montagabend ein Betonmischer einen Radfahrer erfasst. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

In Bad Cannstatt wird am Montagabend ein Radfahrer von einem Betonmischer erfasst. Der 36-Jährige erleidet bei dem Unfall schwere Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.









Ein Betonmischer hat am Montagabend in Stuttgart-Bad Cannstatt beim Abbiegen einen Radfahrer erfasst und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 47-jährige Fahrer des Betonmischers gegen 17.30 Uhr auf der Waiblinger Straße in Richtung Fellbach unterwegs, als er an der Kreuzung Waiblinger Straße/Daimlerstraße nach rechts abbiegen wollte.