Eine junge Autofahrerin hat sich beim Abbiegen in die König-Karl-Straße wohl verschätzt, kommt zu weit nach links und stößt mit einem Mercedes zusammen. Die Frau wird durch den Unfall verletzt. Der Schaden ist hoch.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Bei einem Verkehrsunfall an der König-Karl-Straße (Bad Cannstatt) ist am Montagabend eine 20 Jahre alte Frau verletzt worden, als sie mit einem Mercedes zusammenstieß. Der Schaden ist hoch.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die 20-Jährige mit ihrem Toyota Aygo gegen 18.30 Uhr in der Kleemannstraße und wollte nach rechts in die König-Karl-Straße abbiegen. Dabei geriet sie offenbar zu weit nach links und stieß mit dem Mercedes ML eines 19-Jährigen zusammen, der auf der linken Spur der König-Karl-Straße in Richtung Wilhelmsplatz unterwegs war.

20-Jährige durch Aufprall verletzt

Bei dem Aufprall erlitt die 20-Jährige Verletzungen, Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 60.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die König-Karl-Straße in Richtung Wilhelmsplatz gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

