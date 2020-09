4 Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Foto: 7aktuell.de/Jens Pusch

In Bad Cannstatt stoßen am Mittwochnachmittag zwei Autos aufeinander. Zwei Menschen werden dabei verletzt – einer davon schwer. In der Folge kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Stuttgart - Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag in Bad Cannstatt ereignet, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Nach Polizeiangaben war ein 38-Jähriger mit seinem Audi A3 auf der Pragstraße in Richtung Feuerbach unterwegs, als er im Kreuzungsbereich auf Höhe der Löwentorstraße mit einem Audi SQ5 zusammenstieß, der von einer 61-Jährigen gefahren wurde. Die Autofahrerin war in entgegengesetzter Richtung unterwegs und wollte nach links in die Löwentorstraße abbiegen.

Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 38-Jährige leichte, seine 32-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus – die 61-Jährige und ihr 67-jähriger Beifahrer blieben offenbar unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auch der Bahnverkehr war beeinträchtigt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, können sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0711/89904100 melden.

